(VIDÉO) TOUBA DAROU MARNANE- Sokhna Mame Khary Mbacké ' prend au sérieux ' les requêtes des populations et décroche leur chef de village.

Portant sa double casquette de femme de développement et de leader politique, Sokhna Mame Khary Mbacké a enfin réussi à décrocher, à quelques petites encablures de la Présidentielle, le soutien politique du '' populaire '' Baye Modou Diop. Le chef du village de Darou Marnane a en effet, définitivement tourné le dos à ses anciens collaborateurs pour entièrement se consacrer à soutenir la Mbacké-Mbacké qui était venue s'enquérir des difficultés des populations. Après avoir participé à électrifier la localité et à aider les femmes à trouver des financements, Sokhna Mame Khary Mbacké s'engagera à trouver solution aux autres difficultés déclarées. L'occasion sera saisie par Baye Modou Diop pour lister quelques doléances dont le goudronnage des routes intérieures et l'octroi de financements conséquents au profit des femmes. La délégation de Sokhna Mame Khary Mbacké a été reçue, pour boucler la soirée, par Serigne Mbacké Daba Sarr.