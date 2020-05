(VIDÉO) TOUBA / Cheikh Abdou Bali gâte les chanteurs religieux et appuie les compagnons de la première heure du chef de l’État.

" Une réponse communautaire aux dommages causés par la pandémie dont l'incidence est aussi communautaire "... voila qui a été à l'origine de l'action menée ce week-end par Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé. Le chef religieux et ministre-conseiller auprès du Chef de l'État a, en effet, convoqué les chanteurs religieux mourides impactés par le covid19 et ses conséquences. Serigne Mame Mor Kaïré, Serigne Khadim Guèye et Cie recevront de leur bienfaiteur un soutien non négligeable qu'ils apprécieront à sa juste valeur.



Et dans la foulée, Serigne Cheikh Abdou Bali fera de même avec les premiers compagnons du Président de la République au niveau de la cité religieuse. Mor Gaye, Baye Maguette Diakhaté, Daba Macky, Fallou Ndiaye, Sokhna Nogaye Diouf, Serigne Souhaïbou Niang salueront tout à tour, le geste, avant de réitérer leur engagement derrière le Chef de l’État.