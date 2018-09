(VIDÉO) TOUBA/ BOUQATOUL OUBLIÉE- Moustapha Seck et camarades tapent sur la table mais refusent de baisser les bras.

Dans la perspective de participer à la campagne de collecte de sang pour compenser le déficit tant décrié au niveau des structures médicales de la cité religieuse, des jeunes de Bouqatoul Moubarak, sous la houlette de Moustapha Seck, ont organisé des journées de consultations gratuites et de don de sang .Une occasion saisie par ces responsables de l'Apr pour lister les difficultés qui empêchent à leur localité de prendre son envol économique.



''.Nous habitons un village qui polarise 37 quartiers. Malheureusement, nous souffrons d'un enclavement qui nous étouffe. À plus d'un manque d'infrastructures routières absolument ahurissant, notre localité souffre de difficultés liées à la non électrification suffisante de nos foyers et aux sévères manques d'eau '' dira Moustapha Seck qui se félicitera, en passant du soutien '' indéfectible'' de Serigne Saliou Dieng, le chef de village..



Une trompette embouchée par Bassirou Mboup. Les deux leaders politiques d'inviter les populations à parrainer , dans la foulée, le Président Macky Sall et de voter pour lui , afin qu'en 2019, en cas de réélection, qu'il puisse trouver solutions aux différentes difficultés.



L'infirmière chef de poste, Thierno Aliou Sylla en l'occurrence, se réjouira beaucoup des poches de sang remplies avant de sensibiliser les populations à prendre des mesures d'hygiène de base afin de mettre terme à la récurrence de certaines maladies comme les diarrhées. Dans les consultations, il a été, par ailleurs, noté des cas d'hypertension parfois inquiétants.