(VIDÉO) TABASKI 2018 - Maguy Mangara soutient 3000 familles entre Diourbel et Keur Samba Kâne en denrées alimentaires.

Après avoir aidé lors de l'Aïd-El-Fitr 500 familles déshéritées de Diourbel, Maguy Mangara a récidivé, pour le besoins de l'Aïd-El-Kébir ou Tabaski, en sextuplant la mise. Pour cette fois 3000 familles ont été prises en charge entre Diourbel (2000) et Keur Samba Kâne (1000). Un moment fortement mis à profit par l'épouse du ministre du budget pour se féliciter de la décision du Président Macky Sall ayant fait de 2018 une '' année sociale ''.



Distribuant des sacs remplis d'oignons et de pomme de terre, Maguy a essayé, dira-t-elle de soulager les pères de famille confrontées, en cette période, à diverses autres importantes dépenses.



L'occasion n'a pas aussi échappé à la coordinatrice de ''And Ak Waa Mangara Falaat Macky Sall '' d'inviter les populations à se mobiliser comme un seul homme pour donner au candidat Macky Sall une majorité suffisante capable de lui permettre de passer vainqueur à la prochaine Présidentielle dès le premier tour. Une sollicitation qui a semblé bénéficier de l'assentiment de l'assistance venue nombreuse aux différentes cérémonies déroulées.



Les bénéficiaires parleront de ouf de soulagement avant de s'engager politiquement aux côtés de leur bienfaitrice ...