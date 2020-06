(VIDÉO) Sokhna Amy Mbacké (DAGE MEFPA) barricade des écoles de Mbacké et de Touba contre la Covid-19

Consciente du fait que les élèves reprendront nécessairement le chemin des écoles un jour ou l'autre, Sokhna Amy Mbacké a jugé obligatoire de poursuivre le combat enclenché depuis 3 mois contre la propagation de la covid19. C'est ainsi qu'elle a choisi de convoyer un important lot de produits composés de masques, de détergents, de produits hydroalcooliques , de thermoflashs etc...



Absente de Touba, la leader politique a alors dépêché une forte délégation remettre les dons aux écoles ciblées et dérouler une plaidoirie dans le sens d'accentuer la lutte contre le nouveau coronavirus. L'école privée Serigne Cheikh de Touba, Alazhar, le Cem Gaïndé Fatma, le lycée de Mbacké et l'école élémentaire Mame Mor Diarra recevront ainsi successivement leurs lots.



Khadim Sylla profitera de l'occasion pour saluer la présence politique de Sokhna Amy Mbacké qui, dit-il, a répété les actions de solidarité depuis que la pandémie a élu domicile au Sénégal.