(VIDÉO) Soda Dieng mobilise pour Macky, dénonce la distribution partisane des financements et revendique un certain leadership local

À quelques mois de la prochaine Présidentielle, les leaders politiques de Touba rivalisent d'ardeur et de capacité de mobilisation.

Sokhna Soda Dieng a tenté, cette semaine, de faire une véritable démonstration de force au cinéma de Mbacké. Ce meeting, dans une salle pleine à craquer, a donné l'occasion à la responsable politique de réclamer un certain leadership et de revendiquer la victoire de 2012 du Président Macky Sall. Dans son discours, elle s'engagera à récidiver en 2019. Elle ne manquera pas, toutefois, de dénoncer la distribution partisane des financements par le ministre de la femme qui a, selon elle, zappé ses militantes.