(VIDÉO) Serigne Modou Bara Dolly dépose une plainte contre Ousmane Bâ sur la table du procureur, demande son extradition du Gabon et interpelle les députés

La Convergence '' Taxawu Mag Gni '' vient de donner à son combat contre les détracteurs des chers religieux de ce pays un nouvel élan. C'est Serigne Modou Mbacké Bara Dolly qui en fait la révélation. Dans une déclaration faite à travers Dakaractu, le Mbacké-Mbacké affirme avoir, avec ses pairs, déposé une plainte contre Ousmane Bâ qui est considéré comme étant l'un des insulteurs les plus vulgaires qui se soient attaqués aux dignitaires religieux Sénégalais.



'' Nous avons directement saisi le procureur pour résoudre définitivement ce problème. Nous souhaitons son extradition du Gabon dans les meilleurs délais. Nous souhaitons que des sanctions sévères lui soient appliqués pour que plus jamais de tels comportements ne se reproduisent. Ce genre d'individus ne doit plus exister dans ce pays''.



Serigne Modou Bara Dolly Mbacké de juger urgent la mise en selle d'une loi pour éviter aux chefs religieux de vivre des revers pareils. '' La convergence And Taxawu Mag Gni a décidé de prendre cette question à bras le corps. Nous demandons à l'Assemblée nationale de voter une loi qui permettra de poursuivre plus activement ce genre d'individus. Nous avons besoin que nos chefs religieux soient protégés.



Pour conclure, Serigne Modou Bara Dolly évoquera la question du livre de Iba Der Thiam sur l'histoire générale du Sénégal.