VIDÉO : Serigne Bass Abdoul Khadre Mbacké, en visite sur le chantier de Keur Serigne Touba à Rufisque

Sur invitation des disciples du département, Serigne Bass Abdoul Khadre Mbacké s'est rendu, ce vendredi, à Rufisque. Une visite vivement souhaitée par les centaines de fidèles qui n’avaient de cesse de demander à leur guide de venir voir l'avancement des travaux de la Maison de Serigne Touba, en cours de construction.

Sur place, le porte-parole du Khalife général des Mourides a eu droit à une présentation de la maquette du projet d'1 milliard 100 millions, qui est presque en phase secondaire.



C’était une occasion de plus pour les disciples du département de Rufisque de solliciter des prières pour la sauvegarde des liens historiques entre les talibés de la banlieue. Ils ont aussi mesuré le rôle joué par leurs grands parents dans le rapprochement des disciples. C’est pourquoi, le coordinateur de la fédération des dahiras de Rufisque et alentours a remercié tout le monde, pour la mobilisation des ressources qui ont aidé au démarrage de la constitution de la Maison de Serigne Touba dans le département.



Le coordinateur Cheikh Mbacké Guèye et autres ont réitéré leur engagement et leur volonté à soutenir le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, dans la mission que Serigne Touba lui a confiée, dans l’intérêt de la confrérie. S’adressant au porte-parole du Khalife des Mourides, il a été notifié à Serigne Bassirou Mbacké les quelques difficultés liées au recasement des déplacés. Au nom du Khalife, Serigne Bass Abdoul Khadre Mbacké a transmis la joie de Serigne Mountakha Mbacké...