(VIDÉO) Samba Ndiobène Kâ se réjouit du soutien des éleveurs pour la réussite de la journée de l'élevage

À quelques heures du démarrage de la sixième édition de la journée de l'élevage qui sera organisée ce jeudi à Kaël sous la présence effective du Chef de l'État, le ministre de l'élevage s'est réjoui de l'intérêt manifesté à l'endroit de l'événement par les éleveurs du Sénégal. Ces derniers étaient venus lui offrir plusieurs bœufs et lui témoigner leur sympathie. Un geste hautement salué par Samba Ndiobène Kâ qui a fait part de son satisfecit avant de revenir sur le choix porté sur Kaël pour abriter la journée.

Ainsi, précisera-t-il, l'idée a été de donner vie au principe de la territorialité des politiques publiques et de promouvoir l'équité territoriale. Il profitera de l'occasion pour féliciter les chefs religieux et plus particulièrement le Khalife Général des Mourides qui s'est réjoui du choix porté sur la région pour abriter la journée.