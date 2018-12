(VIDÉO) SOKHNA MAME SAY MBACKÉ : ''Que des députés de Touba aient transformé l'Assemblée en borne-fontaine nous fait honte... Nous demandons pardon à tous les Sénégalais! ''

Que l'Assemblée nationale ait été transformée en foire où des querelles de borne-fontaine sont enregistrées au quotidien par des députés issus de Touba et réputés appartenir à la grande famille de Serigne Touba, désole à plus d'un titre, Sokhna Mame Say Mbacké. La Mbacké-Mbacké, petite fille de Serigne Souhaïbou, pointe son doigt sur les ''Dolly '' qui, dit-elle, '' font honte à toutes les populations de Touba et à toute la communauté Mouride du Sénégal. ''



Visiblement écœurée par les agissements de ces derniers, Sokhna Mame Say Mbacké demande pardon aux Sénégalais mais signale qu'ils se sont retrouvés à l'hémicycle suite à des actes de vandalisme '' qui ne se reproduiront plus. ''





Dans sa déclaration faite à la presse, la Mbacké-Mbacké, par ailleurs responsable politique de l'Apr à Touba, lance un appel en direction des populations pour que soit réservé au Président Macky Sall un accueil exceptionnel lors de l'inauguration de l'autoroute Ila'a Touba. '' C'est une infrastructure qui est faite pour nous les femmes. Le 20 Décembre sera l'occasion pour nous de donner au candidat Macky Sall un avant goût de ce que sera la 24 février 2018 ''.