(VIDÉO) SOKHNA MAME SAY MBACKÉ GRONDE : ' Je ne suis pas contente !... C'est à la limite de l'irrespect.. J'invite les pères et les oncles à... '

Sur les 26 ooo signatures assignées à la mouvance présidentielle au niveau de Touba, Sokhna Mame Say Mbacké Bintou Serigne Cheikh Say Souhaïbou n'a été invitée qu'à produire une centaine. Ce qui est fondamentalement, selon elle, que des gens refusent encore de lui octroyer la place qu'elle mérite dans le parti. '' J'ai toujours gagné à Bélél et à Madyana pendant tous les autres perdaient presque partout . On m'a demandé de faire signer une centaine de personnes alors que rien que cette réunion j'ai mobilisé 500 femmes. Je suis désolée mais je pense qu'il est temps que je m'affiche davantage et que je montre ma capacité de mobilisation. Ces femmes le sont fidèles par ce que je le suis toujours occupée d'elles en leur octroyant des machines, des financements. Je viens de mettre à leur disposition des tuyaux pour acheminer l'eau jusque dans les foyers ''.



La rencontre a permis aux populations de déplorer l'état de délabrement avancé de l'unique forage de leur cité avant de souhaiter des semences soient octroyées aux femmes pour leur permettre de mieux s'impliquer dans l'agriculture.



La Mbacké-Mbacké profitera de l'occasion pour demander aux chefs religieux de soutenir le Président Macky Sall au vu de tout ce qu'il a fait pour Touba.