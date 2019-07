(VIDÉO) SERIGNE MOUNTAKHA À WADE : « Pour ce que vous avez fait pour Serigne Touba, nous ne pouvons pas nous empêcher de vous en remercier ».

Visiblement heureux de recevoir le Président Abdoulaye Wade, Serigne Mountakha Mbacké a réservé à son hôte un accueil exceptionnel. Un accueil sanctionné par un déjeuner royal et un entretien de près d'une heure de temps. Dans son discours, le patriarche de Darou Miname dira voir à travers Wade quelqu'un qui a œuvré pour Serigne Touba et qui mérite des remerciements à ce titre. Il donnera deux exemples qui, dit-il, lui semblent symboliques.



''S'il y a une chose que Serigne Touba aime que nous connaissons, c'est Touba. Et, c'est par votre entremise que Touba a officiellement obtenu son titre foncier, comme souhaité. L'autre exemple est ce que vous avez réalisé pour Serigne Touba à Dakar. Je veux parler de la mosquée Massalikoul Jinaan. Nous savons tous, les efforts que vous avez consentis pour octroyer le terrain qui l'abrite. D'ailleurs, le vendredi 27 septembre prochain, nous avons projeté de procéder à son inauguration, si Dieu le veut bien.''

Serigne Mountakha Mbacké ne manquera pas de signaler à son hôte que malgré le fait que la visite a été programmée dans un délai relativement court, il s'est employé à inviter plusieurs dignitaires mourides pour que l'hospitalité méritée lui soit témoignée...