(VIDÉO) SERIGNE MODOU MOUSTAPHA / Le premier Khalife de Touba raconté comme jamais par un fils de Serigne Fallou, des chercheurs et un haut dignitaire mouride.

En ce jeudi 19 septembre 2019, le monde mouride célèbre le Premier Khalife de Touba et se rappelle ce défi qu'il releva de transférer Serigne Touba de Diourbel à Touba quelques heures après qu'il a tiré sa révérence... Nous étions en 1927 et l'autorité coloniale ne devait poser son œil sur la dépouille du Saint homme qui avait programmé un repos éternel chez lui, dans la cité religieuse. Quatre-vingt douze ans après, l'on se rend compte que l'exploit était d'une valeur spirituelle immense. D'où la nécessaire ambition de rendre hommage tous les ans, à cet homme dont le courage est largement attesté par l'ensemble de son œuvre. Dans ces entretiens que Dakaractu a réalisés, vous entendrez parler Serigne Ahmadou Badaoui Mbacké, fils de Serigne Fallou Mbacké, Serigne Massokhna Lô, dignitaire mouride et les conférenciers chercheurs Baye Cheikh Diop Taïf et Serigne Ahmadou Ndiaye Nguérane...