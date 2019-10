(VIDÉO) SERIGNE MODOU MAMOUNE NIANG : « Macky est désormais en parfaite symbiose avec Touba... Cheikh Abdou Bali a réussi à effacer les clivages… »

Chef religieux et Président du mouvement ''Forces'', Serigne Modou Mamoune Niang a officiellement réitéré son engagement à cheminer auprès du Président Macky Sall qui, pour lui, a définitivement conquis Touba. C'est la déclaration qu'il fait exclusivement sur Dakaractu. Le responsable politique de Keur Niang prend comme argument l'acceptation du ndigël de signer avec son prédécesseur la paix des braves. « C'est par respect et considération au Khalife Général des Mourides qu'il a accepté à bras ouverts de retrouver le Président Abdoulaye Wade. Par cette acceptation du ndigël, il entre définitivement dans le cœur de Touba et de ses populations. Il est désormais en parfaite symbiose avec Touba. C'est l'occasion aussi de féliciter Serigne Mountakha Mbacké Bassirou qui a réussi là où des chefs d'État ont échoué »



Serigne Modou Mamoune Niang profitera de sa déclaration pour décliner la nouvelle physionomie de l’APR dans la cité religieuse avec la dynamique de rassemblement enclenchée par Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé, récemment nommé ministre conseiller du Président »Grâce à Serigne Cheikh Abdou Bali, le parti à Touba est devenu une entité sans clivages. Il a su rassembler tout le monde autour d'un même objectif, celui de soutenir le Président Macky Sall. Sa concession est devenue un lieu de prédilection des leaders de l’APR et des membres à la base » Il évoquera aussi d'autres sujets dont notamment la construction de la mosquée Massalikoul Jinaan et le dialogue national en cours.