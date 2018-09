(VIDÉO) SERIGNE MODOU BARA DOLLY : "Si nous voulons gagner…Point de lobbying et de querelles intestines !" '

Serigne Modou Bara Dolly prêt à faire la paix avec tout le monde ? Le Mbacké-Mbacké a répondu par l’affirmative. En conférence de presse au terme d'une rencontre politique qui lui servait de lancement officiel de campagne de collecte de signatures pour le compte de son candidat, le chef religieux a décidé de passer l'éponge sur toutes les divergences afin d'enclencher une démarche unitaire capable de donner au Président Macky Sall une victoire en 2019 et avant cela un nombre '' impressionnant de parrains ''.



Assis aux côtés du député Sadaga, de la Hcct Madame Mbaye Néné Ndiaye, de Baye Omar Diakhaté et de Omar Ndiaye Angloma, tous responsables politiques à Mbacké, Serigne Modou Bara Dolly invitera les uns et les autres à privilégier la réélection du Président Sall aux intérêts personnels. '' Oublions-nous et travaillons pour notre candidat ! Faisons la promotion de la démarche unitaire. Le parrainage n'est qu'une étape. Il faudra avoir un esprit de dépassement car l'étape du parrainage n'est pas encore bouclé '', dira-t-il, en substance. Il dénoncera les pratiques de lobbying qui font sombrer le parti et la mouvance présidentielle de manière générale.



Le chef religieux présentera à ses pairs ses derniers recrus. Il s'agit d'Ibrahima Samb, ancien porte-parole de l'Ujtl, de Sokhna Mame Bousso Mbacké Issa du Pds et de Bara Sall, ancien chargé des affaires religieuses au niveau du Grand parti de Malick Gackou.