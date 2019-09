(VIDÉO) SERIGNE MODOU BARA DOLLY : « Nous exigeons l'extradition de Ousmane Bâ arrêté au Gabon... Barthélémy Dias doit se taire sinon... Que le livre de Iba Der ne divise pas les confréries de ce pays! »

''Ousmane Bâ, considéré comme étant le plus insolent des insulteurs qui s'attaquent, depuis quelques mois, aux autorités religieuses Sénégalaises est arrêté par la police Gabonaise.’' L'information est donnée par Serigne Modou Mbacké Bara Dolly.

Dans une déclaration faite depuis Touba, le Chef religieux a demandé à l'État du Sénégal de veiller à ce qu'il soit extradé, jugé et emprisonné pour que nul n'en fasse un modèle. Pour lui, il est temps que les chefs religieux bénéficient de plus d'égard au vu de ce qu'ils représentent et du rôle qu'ils jouent relativement à la stabilité du pays.



Abordant la question qui a récemment prévalu au niveau de l'école privée Ste Jeanne d'Arc, il égratignera Barthélémy Dias le mettant en garde de ne point s’en prendre aux familles maraboutiques surtout en des termes désobligeants. Il l’a prié de rester dans son domaine de prédilection : la politique.

Troisième point évoqué dans sa déclaration : le livre du professeur Iba Der Thiam fixant l'histoire du Sénégal. Visiblement perturbé par cette vague de contestations qui menacent la concorde entre confréries, Serigne Modou Bara Dolly Mbacké demandera aux uns et aux autres de faire preuve de plus de retenue et de sérénité. D’autre part, il incitera l'État du Sénégal à renoncer à ce livre et à permettre à chaque communauté ou entité d'écrire sa propre histoire et d'en faire ensuite le cumul, si nécessaire...