(VIDÉO) SADAGA : « Pour ce qu'il a dit en France devant Macron et pour la religion, le Président Macky Sall mériterait... »

En tournée dans la zone agricole qui environne Touba pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux champêtres chez ces paysans à qui il avait donné des semences, l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga s'est beaucoup rejoui de la qualité des récoltes.



Pour lui, les oiseaux de mauvaise augure qui annonçaient un gâchis à cause de la surabondance des pluies et l'arrivée soudaine des insectes devraient déchanter. Le député confie, à qui veut l'entendre, que les espoirs du paysan ne seront pas trahis. Par rapport aux voix qui s'élèvent pour demander à l'État de fixer le prix du kilométrage d'arachide à 500 francs, il leur dira de ne pas aller trop vite en besogne, car ce tarif pourrait influer négativement sur le prix de l'huile.



Abordant les questions politiques, il félicitera Idrissa Seck, Omar Sarr et Abdoulaye Baldé d'avoir accepté l'invite du Président de la République.



Il ne manquera pas, de saluer le discours du Chef de l'État en France contre l' Islamophobie et estime que les chefs religieux devraient l'en feliciter...