(VIDÉO) RÉFANE / Cheikh Bass Abdou Khadre a officiellement clôturé la caravane du Grand Magal de Touba.

C'est à Refane, dans le département de Khombole, que la caravane du Grand Magal de Touba a déroulé sa cérémonie solennelle de clôture. Un moment exceptionnel auquel a pris part Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, Président du comité d'organisation du Grand Magal. Il était en compagnie de Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, Président de la commission Culture et Communication. Dans son discours, le chef religieux est beaucoup revenu sur l'utilité d'une telle initiative avant de féliciter les caravaniers. Il priera aussi pour les populations et les chefs religieux et autres personnalités locales qui ont accueilli la délégation.