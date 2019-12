VIDEO - Promesse non tenue de l’Etat: Tivaouane rappelle à Macky Sall la fréquence TV Asfiyahi...

La clôture des journées Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, ce week end, à la grande mosquée de Dakar a été l’occasion pour Tivaouane de rappeler la promesse du Chef de l’Etat, Macky Sall, en ce qui concerne l’octroi de la fréquence TV du groupe Asfiyahi.







Venu représenter le Khalife général des Tidjanes, Serigne Mame Alpha Sy Dabakh a lancé un appel solennel au Président Macky Sall à ce propos. Il lui a rappelé notamment sa promesse qui date de plusieurs années.







« Il faut donner au groupe Asfiyahi la place qu’il mérite dans le paysage audiovisuel en lui octroyant une fréquence. Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine avait fait une demande spéciale au Chef de l’Etat à ce propos, ensuite l’actuel Khalife, Serigne Babacar Sy Mansour l’a rappelé au Gamou de 2017 », a indiqué Serigne Mame Alpha Sy Dabakh qui estime que le groupe Asfiyahi, à travers internet et la bande fm, joue un rôle assez important pour la communauté musulmane et Tidjane du Sénégal.







« Cela a fini par être une promesse non tenue. Et le rappel est d’autant plus important que le groupe Asfiyahi (Ceux qui aspirent à la Pureté) abat un travail colossal et contribue énormément à l’éducation religieuse et la sauvegarde des valeurs. Au moment où le pays traverse une crise dans ce sens et que certaines télés et radios rivalisent dans les programmes de divertissement », a-t-il ajouté en précisant que le groupe de presse, attend sa fréquence TV depuis déjà cinq années.







En attendant d’avoir l’autorisation de pouvoir émettre au niveau national, Asfiyahi TV émet seulement dans la diaspora, sur internet et la radio sur la 97.3 FM à Dakar.







Créé en 2009, le groupe est devenu une vitrine de l’islam et de la Tidjaniyya au Sénégal, et emploie plusieurs sénégalais.