(VIDÉO) Projet de Réhabilitation du mausolée Serigne Fallou / Ecotra débarque avec son armada en plus de financer les travaux

Bientôt un nouveau design pour le mausolée de Serigne Fallou Mbacké Khadim Rassoul ! Là et maintenant, se passent, en effet, des travaux de réhabilitation et d'embellissement, entièrement aux frais d'Ecotra de l'homme d'affaires Abdoulaye Sylla.

Le mausolée subit actuellement une transformation esthétique complète qui devra se poursuivre pendant encore quelques semaines. Selon l'ingénieur en génie civil et chef du projet, les ouvriers sont en train de décaper tout ce qui est carrelage et plâtre marocain. À la place, du marbre haut de gamme sera proposé et couvrira une superficie de 2000 mètres-carrés. Mouhamed El Habib Dianté de poursuivre : '' Nous avons aussi prévu 500 mètres-carrés de plâtre marocain de haute qualité. Nous allons tout rénover, changer carrément le design. Nous sommes venus avec deux maçons et deux coffreurs. Nous travaillons avec une trentaine de personnes et je signale que nous avons misé sur l'expertise locale pour compléter l'équipe. Il fallait absolument privilégier la main d'œuvre locale''.



Notre interlocuteur de signaler, par ailleurs, que l'ensemble des portes, des fenêtres et des vitres seront changés de sorte à avoir un joyau singulier dans son genre.



Interpellé par Dakaractu, El Hadj Fallou Ndiaye '' Programme'' confiera que l'homme d'affaires Abdoulaye Sylla a été choisi par la famille de Serigne Fallou Mbacké parmi plusieurs autres personnalités qui avaient souhaité faire le travail. ''C'est par confiance en lui et par estime que l'on a accepté qu'il s'occupe de la réhabilitation... ''