VIDÉO / Pluie torrentielle : Ouest Foire patauge

Des voix se sont encore élevées pour décrier le manque d'assainissement qui sévit dans le quartier de Ouest Foire. Après la pluie qui s'est abattue cette nuit, beaucoup de maisons sont inondées et plusieurs commerces sont fermés. La principale route est complètement inondée, ce qui a eu le don de couper le quartier en deux. Pour se déplacer, voire aller à la boulangerie du coin, il faut relever le pantalon ou le pagne et patauger sous les eaux. Ce quartier qui fait partie des cités nouvelles de Yoff porte toujours les stigmates des pluies diluviennes et les autorités sont interpellées par les habitants...