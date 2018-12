(VIDÉO) POLITIQUE À TOUBA - Isma Dioum encense Macky, dégrade Gakou, minimise Karim, tourne Bougane en dérision et « chante l'autoroute Ila'a Touba. »

Dans le cadre de ses tournées déroulées les weekends dans la cité religieuse de Touba, Isma Dioum s'est rendu cette fin de semaine à Darou Khoudoss, Guédé et Darou Miname. Des occasions mises à profit pour tourner l'opposition en dérision ( Malick Gakou, Karim Wade et Bougane) et appeller à voter Macky Sall en 2019.

Le ministre conseiller n'a pas aussi manqué d'inciter les populations de Touba à sortir massivement pour réserver un accueil exceptionnel au Président Macky Sall le 20 décembre prochain dans le cadre de l'inauguration de l'autoroute Ila'a Touba.