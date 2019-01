(VIDÉO) PAPE MOUSTAPHA DIOP : 'J'appelle les jeunes de ce pays à refuser d'être la chair à canon de l'opposition '

Parrain de l'une des finales zonales du football Navétanes à Mbacké, Pape Moustapha Diop alias Papis n'a pas lésiné sur les moyens, équipant l'essentiel des équipes et dégainant des enveloppes financières consistantes pour l'organisation de la fête en plus des trophées et primes. Un geste que l'Oscav de Mbacké a tenu à saluer. Face à la presse, ce cadre du ministère de la santé ne se fera pas prier pour dénoncer l'appel à la violence lancé par une partie de l'opposition. Ainsi invitera-t-il les jeunes à refuser d'être utilisé par les '' pyromanes '' de ce pays. '' Refusons nous jeunes d'être la chair à canon de l'opposition. '' Concernant la crise qui secoue le secteur de la santé avec les grèves cycliques, Pape Moustapha Diop se félicitera des solutions trouvées grâce à l'efficacité du ministre Abdoulaye Diouf Sarr et à la capacité d'écoute du Président Macky Sall.