(VIDÉO) Opération de désinfection à Touba / La cité traque le virus jusque dans les mosquées et marchés.

Le service d'hygiène de Touba, en collaboration avec la structure Touba Ça kanam qui a fourni véhicules et produits, a déclenché une croisade contre le virus du covid-19. Les hommes du capitaine Abdou Salam Keïta ont déclenché une véritable guerre contre cette maladie et ont aspergé de leurs liquides antiseptiques, plusieurs mosquées dont la grande mosquée de Touba, les grands marchés de la cité dont Ocass, la morgue, la maison du Khalife Général des Mourides, celle de son porte-parole et celles de plusieurs autres chefs religieux de la cité etc...



Selon le capitaine Abdou Salam Keïta, il s'agira de maintenir la cadence pour ne donner aucune chance de propagation à cette maladie à Coronavirus. Le combat n'est pas encore terminé. " Il s'agira de maintenir les résultats acquis. Touba Ca Kanam est venu en appoint en nous affectant des véhicules et des produits antiseptiques. Nous travaillons la nuit pour plus d'efficacité. Et nous demandons aux populations d’appliquer davantage les mesures d'hygiène. " Il faut signaler que Touba n'a plus enregistré de cas de covid-19 depuis une semaine, selon les déclarations confiées à Dakaractu par le médecin-chef du district sanitaire de Touba...