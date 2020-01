(VIDÉO) OFFICIEL / Dakaractu félicité par le préfet de Mbacké pour son Reportage sur les enfants charretiers et laveurs de véhicules.

C'est officiellement que le préfet de Mbacké a félicité, ce jeudi, Dakaractu et plus précisément Dakaractu-Touba pour son reporgage portant sur les enfants charretiers et laveurs de voitures diffusé le 24 janvier 2020 sur le journal en ligne. Votre site préféré avait tenu à signaler, à l'occasion de la journée mondiale de l' Éducation, aux parents, à l'État et aux organisations de défense des droits de l'enfant...que des bouts de bois de Dieu âgés de moins de quinze ans conduisaient des charrettes et lavaient des véhicules alors que leurs places étaient, sans doute dans les écoles et autres daaras.



(https://youtu.be/Vz5yKTPFR50 )







Cela faisait suite à un autre reportage qui avait pose posé sur la table des décideurs l'urgentissime décision qu'il fallait prendre pour régler le problème du transport des élèves entre Mbacké et Touba. Un reportage que le ministre de l'éducation nationale avait utilisé, en son temps, à l'occasion de plusieurs de ses rencontres officielles.







( https://youtu.be/nCvyd7s2Bzg )







Dakaractu-Touba remercie aussi le préfet Makhtar Diop d'avoir pris la peine de lui notifier cette félicitation par écrit en plus du témoignage fait devant un parterre d'acteurs publics.