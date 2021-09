VIDÉO OBSCÈNE - Deux commerçants du marché Ocass déférés pour avoir transformé en objet sexuel une fille finalement tombée enceinte

Ils doivent avoir déjà passé leurs premières nuits dans la citadelle du silence de Diourbel. Ces deux commerçants du marché Ocass ont, malheureusement, poussé le bouchon trop loin. Nos sources renseignent que B.L et K.D ont profité d’une vidéo obscène que le premier nommé a obtenue de la fille S.F, suite à leur premier flirt pour entretenir des relations forcées car acceptées sous le coup du chantage. La fille, une collégienne de surcroît, subissait des menaces de voir sa vidéo publiée à travers les réseaux sociaux si elle refusait d’obtempérer.



Mal lui en a pris car elle devra tomber enceinte de B.L, très certainement, puisque de toutes les relations sexuelles entretenues avec la fille, il n’y a que les siennes qui n’étaient pas protégées, selon la victime.



Les deux malfrats ont été alpagués par la police de Gouy-Mbind et déférés au parquet.



Au-delà de ce fait répréhensible commis par les deux commerçants sur cette collégienne, il y a à regretter ce phénomène tout nouveau qui met les filles au centre d’un traquenard. Leurs numéros de téléphone sont cédés par leurs amoureux à d’autres hommes qui, dès l’obtention d’une image obscène compromettante de la fille, la font chanter. C’est alors que cette dernière est transformée en objet purement sexuel par un cercle d’amis. Et c’est quand l’irréparable se produit que le deal est découvert. Procès à suivre …