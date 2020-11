(VIDÉO) Mbacké apporte sa contribution à l'élaboration du document de sécurité nationale (Préfet).

Le préfet de Mbacké, en relation avec le Centre des hautes études de défense et de sécurité, a déroulé une réunion ouverte aux populations pour accompagner le processus d'élaboration du document de sécurité nationale pour prendre en charge la demande de sécurité des populations et estimer l'offre de sécurité de l'État. Moctar Diop précisera que l'objectif est de recueillir les préoccupations des populations en matière de sécurité pour renforcer ce document de sécurité nationale en élaboration.



Il saluera la démarche qui a primé l'ouverture vers les bénéficiaires que sont les populations. Ainsi, plusieurs domaines ont été fouillés, parmi lesquelles la sécurité juridique, le développement durable, l'éducation, l'environnement, la protection civile, la santé, l'assainissement dans une grosse agglomération comme Touba, la transhumance etc...