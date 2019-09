(VIDÉO) Mausolées de Serigne Fallou et de Serigne Sidi Mokhtar / Le gros œuvre bouclé par Ecotra qui promet une décoration exceptionnelle.

Les mausolées de Serigne Fallou Mbacké et de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké sont partis pour être des chefs-d’œuvre d'une beauté exceptionnelle. C'est du moins ce que laissent apparaître les esquisses déjà abouties des deux bâtiments. En effet, au moment où ces lignes sont écrites, les gros œuvres ont été complètement achevés pour les deux mausolées. C'est d'ailleurs la remarque que fait Serigne Fallou Ndiaye alias El Hadj Ndiaye Programme, préposé par Serigne Abô Baraka à la supervision des travaux au niveau du mausolée Serigne Fallou.



Invitant Dakaractu à une visite guidée, le chef religieux fera des précisions de taille selon lesquelles, '' jamais le chantier n'a, ne serait-ce une seule journée, connu un coup d'arrêt depuis le début des travaux, sauf les jours de magal ''. Une occasion qu'il saisira, d'ailleurs, pour démentir la voix qui a laissé croire, à travers internet, que le chantier était bloqué. '' C'est faux. Il ne reste que la décoration et la commande a été faite. Je signale que les luminaires, le marbre, les grilles, les portes, les motifs décoratifs, les verres... ont tous été présentés en échantillon au Khalife de Serigne Fallou en plus des maquettes et autres détails. Les commandes ont été effectuées et certains matériels proviendront d'Allemagne, d'Italie, de Chine, de Dubaï, du Maroc etc...''



Du côté du mausolée de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, le constat est le même. Sur place, on y trouvera le décorateur Marocain qui tentera de nous donner un avant-goût de comment sera le joyau. Alioune Badara Kébé du bureau d'études TBS assurera que les toutes les étapes ont été soigneusement bouclées et validées par le bureau de contrôle avant toute velléité de progression.