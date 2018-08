(VIDÉO) MODOU LÔ À MBACKÉ- Madakaw réussit le pari de la mobilisation, bénit le candidat Macky et assène ses vérités

L'édition première du drapeau de Modou Lô a vécu. Le Madakaw (mouvement politique travaillant pour la réélection du Président Macky Sall à Mbacké et Touba) a invité le célèbre lutteur pour un gala de lutte ayant opposé les ténors de la discipline au niveau régional. Une occasion saisie par Fallou Diop, le coordinateur pour appeler les populations de Touba à adhérer à la politique du Chef de l'État qui passe par une réélection en 2019.



Fallou Diop interpellera les autorités, tout de même, sur l'urgence qu'il y a à construire un stade digne de nom dans le département de Mbacké. '' C'est la seule doléance à chaque fois ressassée, mais jamais satisfaite. Tous les autres départements de ce pays peuvent se targuer de disposer un stade ou d'un complexe sportif digne de ce nom sauf Mbacké qui, pourtant, demeure un grenier électoral important. La construction d'un stade est la meilleure astuce pour le Président Macky Sall de conquérir la Jeunesse de Mbacké et de Touba. ''



Le stade a accueilli, pour l'occasion, plus de 3 milliers de personnes.