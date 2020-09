(VIDÉO) MBACKÉ - Pape Moustapha Diop, alias Papis, pour un Bfem sans covid19, " masque" les candidats et vante le programme de lutte du chef de l'État.

Leader politique Apériste à Mbacké et fonctionnaire au ministère de la Santé, Pape Moustapha Diop, plus connu sous le sobriquet de Papis, naura pas lésiné sur les moyens pour, espère-t-il, permettre aux candidats au Bfem de passer leurs examens sans courir le risque d'attraper le virus de la covid19.



À la tête d'une délégation composée de ses proches collaborateurs, le responsable politique aura ainsi livré ce dimanche à l' Inspecteur de l'Enseignement et de la Formation de Mbacké des lots de masques et des bouteilles de gel hydroalcoolique. Un geste hautement salué par les acteurs de l'école qui ont assuré avoir pris toutes les dispositions idoines pour réussir l'organisation et l'administration des épreuves.



Papis Diop profitera de l'occasion pour saluer " les efforts colossaux déployés, dit-il, par le Président de la République et son ministre de la santé ayant pour but de gérer, ralentir et très prochainement freiner la propagation du nouveau coronavirus " Face à la presse, il précisera que son geste est celui d'un responsable du parti Apr, d'une part et d'autre part, celui d'un fils de la ville.



" Mbacké m'a tout donné et je ne cesserai d'être à son service. Je rends un hommage nourri au Chef de l’Etat qui a dégagé un budget de 1000 milliards dans le cadre du programme Force Covid19, octroyé au ministère de la Santé un acompte budgétaire de 64 milliards, mis en place un dispositif réglementaire pour faciliter l'obtention ou l'achat de médicaments, matériel médical, construction de bâtiments et divers autres services (...). Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr travaille tous les jours, nuit et jour. Il ne fait plus de différence entre jours ouvrables et week-ends. Il est sur le terrain même les dimanches et les samedis.



Interpellé sur les rumeurs qui le donnent ( désormais) politiquement éloigné de Gallo Bâ, actuel Dg de Sogip.Sa, Pape Moustapha Diop préférera balayer d'un revers de main ces ( absurdes) supputations, réaffirme son attachement à ce dernier avant de préciser que sa démarche n'a aucune visée individualiste.