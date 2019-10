(VIDÉO) MBACKÉ / Le camion immatriculé TH-6631-H heurte mortellement un laveur de voiture à bord d'une mototaxi Jakarta... Les occupants filent à l'anglaise

L'accident a eu lieu exactement à 13 heures 19 minutes dans le centre ville de la commune de Mbacké. Un camion immatriculé Th-6631-H a violemment heurté un laveur de véhicule du nom de Baye Djiby Diop, visiblement âgé d'un peu moins de 20 ans qui était à bord d'une mototaxi Jakarta. La violence du choc ameutera plusieurs dizaines de personnes.

Le père de la victime, boulanger de son état, qui est arrivé sur les lieux à 13 h 31 minutes, prendra d'abord la responsabilité de l'amener aux urgences avant que l'ambulance du dispensaire de Mbacké ne débarque à exactement 13 h35 minutes. Le véhicule du commissariat de Mbacké était, lui, arrivé un peu plus tôt à 13 h 34 minutes. Les limiers feront le constat avant de déplacer le camion et d'embarquer le mototaxi. Ils remarqueront que le chauffeur du camion et son apprenti avaient déjà pris la poudre d'escampette. Les sapeurs de Touba arriveront à 13 h 40 minutes d'où l'urgence pour la commune de disposer d'une brigade...