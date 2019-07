(VIDÉO - MBACKÉ) GALLO BÂ SORT DE SA TANIÈRE : « Ce que le Khalife a dit du Président Sall... Mbacké ne mérite pas d'être dirigée par des mains aussi peu compétentes... Il est temps de lui changer son visage hideux »

Autant d'emblée dire que Mbacké est en passe de vivre des élections locales âprement disputées. Gallo Bâ, responsable politique Apériste et DG de la Sogip Sa, vient officiellement de marteler son ambition de briguer les suffrages des populations de la commune de Mbacké et confie qu'il s'emploiera à se donner les moyens politiques de déloger l'actuel édile dont il trouve les mains assez ''inexpertes.'' L'annonce a été faite lors d'un rassemblement hautement populaire qu'il a convoqué, ce week-end, dans son fief de Mbacké Bary et auquel une pléthore de leaders de l'Apr a pris part, tout comme ceux des partis alliés. Gallo Bâ dira s'inscrire dans une dynamique inclusive tendant à ne négliger aucun Mbackois.



Loin d'user de fioritures, le leader politique confiera clairement que ''l'équipe municipale sortante n'avait pas les compétences requises pour développer la commune. ''Pour lui, Mbacké ne peut plus se permettre d'avoir un maire aussi peu brillant. ''Nous avons l'obligation de changer ce visage hideux de Mbacké. La conquête de la mairie fonde son action politique. Nous n'avons pas de mairie, pas de service de radiologie, pas de bloc opératoire, pas de stade, pas d' eau potable, pas de réseau de qualité, pas de marché, pas de routes, pas de foyer des jeunes. Notre ville souffre. Les choses doivent changer (...) Nous nous sommes déjà engagés pour la victoire finale. Nous estimons que Mbacké mérite du fait de sa position géostratégique, autre chose.'' Il poursuit : ''Je n'ai aucune responsabilité par rapport aux défaites que nous avons engrangées par le passé. Mais, désormais, je serai responsable de tout ce qui adviendra. Il est temps que je contrôle tout. Il n'est plus question de laisser cette commune entre des mains inexpertes.'' Quant au choix de la personne qui devra défendre les chances de la coalition Benno Bokk Yaakar lors de ces élections locales, il dira ne nourrir aucune inquiétude. ''La coalition à laquelle j'appartiens ne désignera personne d'autre que Gallo Bâ. C'est une hypothèse non envisageable.''





Abordant la question de la dernière visite du Président Macky Sall à Touba, Gallo Bâ dira beaucoup se réjouir de la qualité de l'accueil que le Khalife Général des Mourides a accordé à son hôte. Mais il insistera plus sur le discours du Saint homme. ''Nous n'avons jamais douté une seconde que le Président Macky Sall allait avoir un second mandat. Cette sérénité, nous l'avons eue depuis que nous avons entendu le Khalife Général des Mourides dire qu'il laissait tout ce qui pouvait concerner le Président Macky Sall et sa réélection entre les mains de Serigne Touba. Sa visite nous réconforte dans l'engagement que nous avons de le soutenir sans condition. De 2.000 voix, nous sommes passés à 12.000 voix dans la commune. Nous allons poursuivre nos efforts... ''