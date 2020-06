(VIDÉO) MBACKÉ / Comment le maire Abdou Mbacké Ndao va rendre possible la réouverture des classes !

Après avoir désinfecté l'ensemble des écoles de la commune de Mbacké, Abdou Mbacké Ndao, dans le cadre de la réouverture des écoles dans ce contexte de covid19, a aussi dégainé un package de matériel composé de 15 555 masques, 40 thermoflashs, 50 lave-mains et 500 litres de détergents.



Son objectif, dira-t-il, est de faire de la réouverture des classes une réussite exceptionnelle dans la commune. Ceci après avoir consenti des gestes non négligeables dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus en dégainant successivement 15 millions en vivres et 10 000 masques au profit des populations.



Dans son discours, l'inspecteur de l'Enseignement et de la Formation parle de Mbacké et se félicitera du soutien sans faille de l'édile en direction de l'école avant de lui faire part de toute la gratuite du système éducatif.