(VIDÉO) MARCHE À MBACKÉ- Les partisans du candidat Macky Sall, derrière Sokhna Mame Khary, accusent l'opposition de vouloir installer le Sénégal dans le chaos

Amenés par Sokhna Mame Khary Mbacké, Responsable Apériste à Touba, des jeunes et des adultes, tous appartenant à la coalition Benno Bokk Yaakaar, ont déroulé, vendredi , une marche d'alerte pour avertir les populations de '' la volonté manifestée par l'opposition de semer la violence au Sénégal ''. Encadrée par la police, la marche a emprunté plusieurs artères de la commune de Mbacké avant de déboucher sur un point de presse.

Par la voix de Serigne Fallou Mbaye, Sokhna Mame Khary Mbacké et ses militants pointeront un doigt accusateur sur l'opposition qui aurait créé les conditions d'un chaos à travers un discours va-t-en-guerre. Ils inviteront ces derniers à aller calmement à l'élection présidentielle et à faire preuve de fair-play.