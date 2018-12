(VIDÉO) MAKHTAR DIOP : 'Macky n'a jamais trahi Serigne Touba... C'est plutôt lui, Madické qui a cumulativement trahi Serigne Touba et Abdoulaye Wade '

En déclarant que le Président Macky Sall a trahi Serigne Touba, Me Madické Niang a réussi à provoquer l'ire de l'ensemble des leaders de l'Apr à Touba. Le réquisitoire si cinglant de l'avocat est resté au travers de leur gorge. Makhtar Diop, Hcct et Responsable Politique, n'a pas pu contenir sa colère et l'a laissée exploser à Touba-Toul où il présidait une finale de football Navétanes dont il était le parrain. Makhtar Diop n'y ira pas avec le dos de la cuillère. Pour lui, tout est clair. '' Me Madické a préparé son coup fourré contre Wade depuis bien longtemps et qu'il l'a trahi pour nourrir son ambition présidentielle. '' Le jeune leader Apériste évoquera cette histoire que l'avocat a entretenue avec les passeports diplomatiques qui ont fait de lui un milliardaire avant de l'accuser d'avoir trahi Touba et Serigne Touba pour avoir créé des distorsions entre des chefs religieux Mbacké-Mbacké.