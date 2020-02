(VIDÉO) MAGAL DE TOUBA BÉLÉL / L'œuvre de Serigne Abdou Lahad revisitée chez Moussa Thioune.

De Serigne Mourtalla Mbacké Ibn Serigne Fallou Mbacké à Serigne Amsatou Mbacké en passant par Cheikh Bara Lahad Mbacké, Serigne Cheikh Abdou Bali Mbacké le parrain, Serigne Saliou Diakhaté, Serigne Cheikh Diakhaté, Mame Serigne Dia, Sokhna Mame Say Mbacké etc..., ils ont été nombreux ces dignitaires religieux à avoir effectué le déplacement pour prendre part au magal de Touba Bélél chez Serigne Moussa Thioune. Pour l'occasion, la vie et l'œuvre du troisième Khalife Général des Mourides a été revisitée.