(VIDÉO) MAGAL DE SERIGNE SOUHAÏBOU / Sokhna Mame Say Mbacké réaffirme son engagement à cheminer avec le Président Sall.

Comme à son habitude, Sokhna Mame Say Mbacké, petite fille de Serigne Souhaïbou Mbacké et fille de l'actuel Khalife du Saint homme, a reçu ses hôtes à Madyana. Parmi les personnalités qui ont effectué le déplacement jusque chez elle, il est possible de citer les ministres et ministres conseillers Matar Bâ, Ndèye Saly Dieng, Dame Diop, Arona Coumba Ndoffène Diouf, Cheikh Mbacké Sakho, le Général et ancien ministre MAME Thierno Dieng, le DG de la Sogip Gallo Bâ, les maires de Touba et de Mbacké, Abdou Mbacké Ndao et Abdou Lahad Kâ, le colonel Abdou Razakh Ndiaye, Mountakha Kâne venu représenter l'ancien Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne etc... Plusieurs chefs religieux ont aussi effectué le déplacement.

Une occasion saisie par la Mbacké-Mbacké pour réaffirmer son attachement à la première dame et son engagement à poursuivre son cheminement avec le Président Macky Sall. Des ndogous ont été offerts aux invités alors qu'un récital de Coran a été organisé le matin du samedi.