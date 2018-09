(VIDÉO) MAGAL DE SERIGNE ABDOU KHADRE- Moments de communion exceptionnels chez Serigne Bass Abdou Khadre

Le magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké a offert, cette année encore, une tribune aux tarikhas de ce pays pour se témoigner admiration et attachement. À Guédé où il célèbre son père et guide spirituel, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre a reçu plusieurs délégations religieuses et dignitaires religieux. Des moments solennels que Dakaractu a été recueillir pour vous...