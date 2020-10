(VIDÉO) MAGAL CHEZ MOMY KÉBÉ / Les minutes d'un 18 Safar ponctué par récitals de Coran, déclamations de... berndés

Sur au moins 72 heures, Dakaractu-Touba a suivi à la minute près les activités liées à la célébration du Grand magal de Touba chez Sokhna Momy Kébé. Moments riches et diversifiés lors desquels le livre Saint du Coran a été parcouru plusieurs fois, les xassidas de Serigne Touba entonnés par des voix de renommée nationale, des dizaines de bêtes immolées et distribuées au profit des concessions voisines, des repas royaux servis aux centaines d'invités. Dans ce reportage, on aura aussi eu droit à des témoignages poignants et absolument profonds. REPORTAGE !