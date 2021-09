(VIDEO) MAGAL 2021 CHEZ MOUMI KÉBÉ / Entre récitals de Coran, déclamations de xasaïds et repas de rois … un décor exceptionnel !

On pensait déjà que l’édition 2020 de son magal serait inégalable à tous les niveaux, mais on a vite changé d’avis au vu du dispositif mis en place cette année par l’équipe préposée à l’accueil. Autant dire que Sokhna Moumi Kébé aura, cette fois encore, sorti les gros moyens pour mettre à la disposition de ses cuisines des centaines de bœufs, chameaux, moutons et volailles. Entre distribution de viande et de mets aux voisins et repas de rois aux invités et passants, il y aura eu juste le temps des discours de divers ordres. Les récitals de Coran et déclamations de xasaïds ponctueront l’événement. Nos tentatives de découvrir le budget dégagé par la fille de feu Ndiouga Kébé ont été vaines, mais les images proposées par Dakaractu en disent long. REPORTAGE...