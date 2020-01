VIDÉO- MADIAGNE SECK (Maire de Gossas) : « Ñoo Lank est une machine à refuser et le Président une machine à travailler...Gossas aura son stade »

Pour l'édition 2020 de la finale de la coupe du maire (football amateur navétanes), Madiagne Seck aura choisi de mettre les gros moyens en dégageant de consistantes enveloppes financières pour les équipes concernées. En compagnie de l'administration locale incarnée et représentée par le préfet, l'édile de Gossas jettera de grosses prières dans le jardin de l'opposition locale accusant ses animateurs de verser dans la critique abusive au moment où lui et son équipe renforçaient un bilan déjà reluisant composé d'infrastructures et d'emplois pour les jeunes. Il saisira l'occasion pour annoncer le démarrage très prochain des travaux de réhabilitation du stade municipal avec l'implication effective de l'ADM.

Interpellé sur les séries de marches de protestation initiées par le mouvement Ñoo Lank, Madiagne Seck choisira de minimiser la portée des idées défendues avant de considérer que ces derniers ne sont « rien d'autre que des nihilistes » La fête du football à Gossas aura enregistré un engouement populaire exceptionnel pour l'occasion.