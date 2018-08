(VIDÉO) MADAME MBAYE (Néné Ndiaye-Hcct) : ' Karim et Khalifa ne peuvent même pas perturber notre sieste... La consistance du panier de la ménagère suffit comme bilan '

''Même candidats, Karim Wade et Khalifa Sall n'auraient perturbé en rien la sieste des Apéristes, encore moins la réélection du Président Macky Sall! '' L'avis est de Madame Mbaye née Néné Ndiaye. La Haute Conseillère des Collectivités Territoriales poursuivait ses tournées dans les quartiers de la commune de Mbacké, avec par devers elle des dons consentis à l'endroit des femmes. S'adressant à Dakaractu, la responsable politique dira faire des femmes sa cible politique et beaucoup compter sur elles pour octroyer au Président Macky Sall au moins 2.000 signatures dans le cadre du parrainage. Elle était en tournée dans les quartiers Palène Extension, Gawane, Diamaguène et au niveau des quartiers périphériques de Mbacké.



'' Je préfère travailler avec des gens sincères et engagés à œuvrer pour le Président Macky Sall. C'est pourquoi, j'ai choisi les femmes. Nous allons organiser des déjeuners lors desquels nous allons collecter des signatures. En avoir sera chose aisée. Car, avec le Chef de l'État, le bilan est imposant. Le panier de la ménagère qui a été sensiblement garni, suffit largement comme bilan. Il a réduit les prix des denrées de première nécessité. Depuis 2012, aucune augmentation n'a été enregistrée sur ces denrées de consommation massive. ''



Madame Mbaye distribue aux femmes depuis plusieurs semaines, du matériel de nettoiement et des nattes, après les avoir aidé à bénéficier de financements.