(VIDÉO) Le ministre Dame Diop en communion avec la jeunesse de la région de Diourbel...

Parrain de la finale régionale navétane de Diourbel organisée par l' ORCAV, le ministre Dame Diop a profité de son face-à-face avec la presse pour rassurer la jeunesse de Diourbel qui joue dans un stade désormais dans un piteux état. Pour lui, la réfection devrait très bientôt démarrer surtout que des assurances lui ont été données par son collègue de l'Économie, du Plan et de la coopération, Amadou Hott, venu prendre part à la fête ainsi que celui des Sports Makhtar Bâ.

" L'État de la Chine a fait un don pour la réfection des stades et Ely Manel Fall en fait partie ", dira-t-il en substance. Il faut signaler que plusieurs délégations de leaders de la région ont été dépêchées. Plusieurs ministres de la République ont aussi effectué le déplacement. C'est le cas notamment de Amadou Hott et de Néné Fatoumata Tall. On peut aussi signaler la présence du Président de la ligue de Diourbel, Abdoulaye Fall.



Le parrain a offert des lots d'équipements aux Asc et des enveloppes financières et s'est personnellement déplacé jusqu'à Mbacké pour s'entretenir avec l'Asc Bokk Jom, futur vainqueur de la catégorie cadette devant Pastef de Diourbel. Dans la catégorie Senior, c'est l'Asc Walidaan qui a battu le Réveil de Bambey sur le score de 1 à 0. Des enveloppes de 1 million et de 500 mille francs ont été données aux vainqueurs des deux finales et de 500 mille et 300 mille aux vaincus. Une somme de 1,700 million a été allouée pour l'organisation et une autre de 1 million pour l'achat de tous les billets. Les équipes ont toutes bénéficié d'équipements sportifs.