(VIDÉO) LA DER À DIOURBEL / Pape Sarr libère les fonds, fait des mises au point sur le caractère apolitique des financements et invite au remboursement

Diourbel a abrité, vendredi, une cérémonie solennelle de remise de financements en la présence de plusieurs personnalités politiques et administratives. En effet, devant le gouverneur et le préfet du département, l'administrateur de la Der a rappelé que le montant de l'enveloppe autonomisation pour la région était fixé à 1 582 681 490 F CFA non sans signaler que les enveloppes sont définies en fonction de la taille de la population et du nombre d’unités économiques. Il dira aussi que les premiers financements autonomisation arrêtés à 1 285 313 465 FCFA destinés à 4743 bénéficiaires, représentent 81% de l’enveloppe régionale. À ce propos 103 projets ont été validés lors du Conseil spécial délocalisé tenu dans la matinée du vendredi pour un montant global de 262 597 104 francs. Dans le détail, Diourbel se retrouvera avec 101 499 484 francs, Bambey avec 42 500 000 francs et Mbacké avec 118 596 620 francs. Pape Sarr de confier que les secteurs concernés sont l'agriculture, l'artisanat , l'élevage et les services.



Visiblement décidé à combattre les mauvaises langues, l'administrateur de la DER lancera un défi aux détracteurs qui soutiennent mordicus que le ciblage est politique. Pour lui, les indications du Président de la République sont claires. '' L'argent est destiné à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais sans exclusive. Qu'ils appartiennent à l'APR, au Rewmi ou autres ne nous intéressent pas. '' Prenant la parole, l'adjoint au gouverneur Sidy Sarr invitera les bénéficiaires à vite rembourser les financements afin de permettre à d'autres Sénégalais d'en bénéficier.