(VIDÉO) L'APR DE TOUBA RÉ-UNIE / Cheikh Abdou Bali détruit les clivages, fait renouer le bloc marron-beige dans une dynamique de groupe au profit du Président Sall.

'' Un déjeuner de toutes les retrouvailles '', voilà qui résume l'initiative politique de Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké, ce mercredi chez lui. Un moment fort solennel auquel l'essentiel de la famille Apériste a pris part. La rencontre qui intervient, quelques semaines après la nomination du chef religieux aux fonctions de ministre conseiller auprès du Président de la République, aura permis, aux yeux des observateurs, de détruire les clivages qui plombaient jusque-là le fonctionnement du parti présidentiel dans la cité religieuse. C'est d'ailleurs cette dynamique de groupe qui aura le plus attiré les attentions avec un engagement pris par les responsables à cheminer ensemble pour le triomphe du Président Macky Sall dans toutes ses entreprises politiques.



Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé de rappeler que son rôle, auprès du Président Sall, sera de le soutenir et d'être au service des populations de Touba. C'est d'ailleurs ce qui justifie ses récentes initiatives par rapport aux Inondations. En effet, le chef religieux a déroulé des opérations de pompage des eaux pluviales qui perturbaient le quotidien des familles dans des quartiers comme Darou Khoudoss. Il s'engage aussi à soulager les populations des autres quartiers dans la mesure de ses capacités et d'impliquer, au besoin, les autorités centrales.