(VIDÉO) - L' APPEL DE MBIRKILANE « S'oublier un peu pour réélire le Président Macky Sall en 2019 » ( Abdoulaye Sow) et

Enterrer les haches de guerre, mettre terme aux querelles de chapelle, s'oublier un peu le temps d'une élection... Mbirkilane a lancé son appel. Abdoulaye Sow, responsable politique Apériste à Kaffrine n'y va point avec le dos de la cuillère. En meeting dans la localité, il a préconisé la cohésion entre leaders locaux pour ne pas rater le rendez-vous de 2019. Invité par le maire Fallou Fall, Abdoulaye Sow tirera le chapeau à l'association des maires pour le remarquable travail d'unité qu'elle abat. Dans sa déclaration, il reviendra aussi sur les raisons qui devraient pousser les Sénégalais et surtout ceux des régions de Diourbel, Kaffrine, Kolda à voter massivement pour le candidat Macky Sall. Abdoulaye Sow effectue une tournée jalonnée de meetings et de rencontres pour sensibiliser autour de la loi portant parrainage des candidats et assurer à leur candidat un quota confortable.