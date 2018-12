(VIDÉO) KAAMILS, DÉCLAMATION DE KHASSIDAS - Les recommandations du Khalife pour le jour l'inauguration de l'autoroute Ila'a Touba

Serigne Mountakha Bassirou Mbacké attache visiblement du prix à ce que le Président Macky Sall bénéficie d'un accueil populaire exceptionnel le 20 décembre prochain à l'occasion de l'inauguration de l'autoroute Ila'a Touba.

En effet, a-t-il fait savoir, toutes les populations de Touba devront sortir massivement saluer l'arrivée de son hôte. Toutefois, donne-t-il une place prépondérante au récital de Coran qu'il voudra dérouler dans la grande concession de Serigne Dame Abdou Rahmane Lô à Ndame et aux déclamations de Khassidas tout au long de la journée. L'on signale aussi que la politisation de la rencontre n'était pas souhaitable et par conséquent l'agitation de pancartes et autres objets manifestant une quelconque appartenance politique nest pas recommandée.



Le Président de la République est attendu en début d'après-midi et il devrait partager le même véhicule avec le Khalife qui coupera avec lui le ruban.