(VIDÉO) Indiscipline : Me El Hadj Diouf hué par les gosses de son quartier pour avoir déchiré leur ballon

Hann Maristes 2 a été le théâtre, hier, d’une scène des plus insolites. Tout a commencé lorsque Me El Hadj Diouf a demandé aux gosses du quartier de ne pas jouer au football à la devanture de sa maison, où il a garé sa rutilante bagnole. Niet catégorique des garçons. Sortant de chez lui, l’avocat a été touché par le cuir. La balle est déchirée à l’aide d’un couteau tranchant qui été remis à la robe noire par les soins du gardien. Sur ces entrefaites, « le député du peuple » est copieusement hué par les bambins qui ont filmé la scène. L’avocat donne ordre au vigile de saisir l’appareil et appelle la gendarmerie. C’est ainsi que les enfants ont détalé comme des lièvres. Et les parents des gosses dans tout cela? De toutes les façons Me El Hadj n'est pas un homme à se laisser marcher sur les pieds. Regardez...