(VIDÉO) Incendie au marché de Kaolack : Plusieurs cantines partent en fumée... Le manque de bouche d'incendie a ralenti les efforts des soldats du feu.

De 23 heurs à 04 du matin, les sapeurs pompiers ont peiné à éteindre le feu. Il a fallu quelques renforts venant de Nioro, Kaffrine, Fatick et Gossas pour que le feu soit complètement éteint. Le sinistre a démarré au niveau de "Mbarou Feugueudiaye" avant de se propager. Au moment de l'intervention, plus de 10 cantines ont été touchées par les flammes. Les pompiers ont eux déploré l'inaccessibilité au niveau du marché et le manque de bouche d'incendie (hydrant) à Kaolack...