(VIDÉO) INSANITÉS ENTRE MBACKÉ-MBACKÉ / Des jeunes chefs religieux s'insurgent et menacent de sévir

Pour des raisons strictement politiques, des membres de la grande famille de Serigne Touba n'hésitent pas à s'échanger des insanités plus horribles les unes que les autres. Parfois, ces insanités vont jusqu'à toucher l'honorabilité de hauts dignitaires de la confrérie Mouride. Une situation qui a eu le don de mettre en colère quelques jeunes chefs religieux qui ont décidé d'arrêter ces dérives. En conférence de presse dans la cité religieuse, ces derniers, pilotés par Serigne Djily Mbacké Pofdi et Serigne Mor Lô, petit-fils de Serigne Makhtar Bineta Lô, ont décidé de remettre plus d'ordre pendant qu'il est encore temps et promettent au besoin de sévir si telles situations se reproduisaient.